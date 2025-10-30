日本サッカー協会は３０日、第１回ＦＩＦＡフットサル女子Ｗ杯・フィリピン大会（１１月２１日〜１２月７日）の日本女子代表メンバー１４人を発表した。日本は５月に中国で行われたアジア杯で初優勝した。ＦＩＦＡランキングは５位となっている。Ｗ杯には１６か国が参加し、世界一を目指す。ＪＦＡハウスで会見した須賀雄大監督は「日本女子代表は非常に歴史が長く、これまでたくさんの選手、スタッフが携わってここまで来た。