目の前に幻想的な姿を見せるところ、しかし決して届かなかったところ、それで想像力をかき立てるところ。宇宙のことだ。人類文明の相当な期間、宇宙は神話の舞台だった。洋の東西を問わず星座の伝説が生まれ、太陽系の惑星にはオリンポスの神々の名がついた。ルネサンス時代を経て宇宙は神々の世界から物質の世界に降りてきた。科学は天体が動く原則を見つけ出した。20世紀前半には宇宙の起源を説明する「ビッグバン（大爆発）」理