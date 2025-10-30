松竹芸能の親子漫才コンビ「浮世亭三吾・美ユル」の浮世亭三吾さんが25日、急性呼吸不全・慢性腎不全のため死去したことが30日までに分かった。同社が公式サイトで発表した。81歳。大分県出身。また、相方である娘の美ユル（49）も自身のブログで報告し、心中をつづった。 【写真】在りし日の浮世亭三吾さん息ぴったりの漫才は永遠に… 松竹芸能のサイトでは「浮世亭三吾訃報のお知らせ」として「弊社所属タレント、浮世