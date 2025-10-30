資料郵便局の配達車両 日本郵便で配達員の飲酒を検査する「点呼」が適切に行われていなかった問題で、国土交通省中国運輸局は29日、新たに岡山県の郵便局2カ所を含む中国地方5県の合わせて9カ所の郵便局・10台の自動車に対し使用停止処分を通知したと発表しました。 国土交通省中国運輸局によりますと、行政処分の発表は5回目で、今回は全国105カ所の郵便局に通知しました。 このうち中国5県では9カ所の郵便局、合わせ