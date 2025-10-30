ツインズの新監督に、今季途中までパイレーツの監督を務めていたデレク・シェルトン氏（55）が就任すると29日（日本時間30日）、メジャー公式サイトなどが伝えた。ツインズは今季70勝92敗でア・リーグ中地区4位。2年連続でプレーオフ進出を逃し、ロッコ・バルデリ監督が解任されていた。シェルトン氏は18、19年にツ軍でベンチコーチを務めており、7年ぶりに復帰する形となる。