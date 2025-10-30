30日朝、北秋田市松葉町のJR奥羽線の線路上でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、30日午前7時半ごろ、鷹ノ巣駅から秋田駅に向かって列車を運転していたJRの運転士が、北秋田市松葉町の奥羽線の線路上にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルです。近くの民家までは約20メートル、鷹ノ巣駅までは約300メートルの場所で、警察が注意を呼びか