日本航空（JAL）は、2026年3月期の中間連結決算を発表した。純利益は676億円となった。売上収益は9,839億円（前年同期比9.1％増）、営業費用は8,908億円（同8.1％増）、財務・法人所得税前利益（EBIT）は1,097億円（同28％増）だった。セグメント別では、フルサービスキャリアの旅客が3,584億円、同貨物が473億円、LCCが286億円、マイル/金融・コマースが581億円、その他が680億円だった。売上収益は航空事業、非航空事業ともに前