愛憎の淵で、むき出しの生命力が交差する青山真治監督作品「こおろぎ」は、その特異な美学と哲学によって、公開から時を経てもなお、観る者に強烈な印象を残し続ける異色作だ。監督は、「EUREKA（ユリイカ）」(2001年)で第53回カンヌ国際映画祭の国際批評家連盟賞とエキュメニック賞をW受賞しており、その独自の映像美とテーマ性で国際的にも評価が高い。そんな青山監督の才能が、俳優たちの凄まじい熱量とあわさって結実した傑作