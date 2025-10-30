いよいよ寒さが増してくるこの時期、NITEが誤った暖房器具の使用による火災に注意を呼びかけました。電気ストーブでの火災事故を再現実験した映像では、電気ストーブの上に干してある洗濯物が接触し、煙が出てその後、火の手が上がりました。NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、主な暖房器具による事故は昨年までの5年間で596件発生し、このうちおよそ8割が電気や石油暖房器具などによるもので死者は70人にのぼっています。