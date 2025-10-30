里親として育てていた1歳の男の子に暴行を加えたとして逮捕された夫婦は、育児に関する相談をしていなかったことがわかりました。30日、広島地検福山支部に送検されたのは、府中市中須町の男とその妻です。警察によると2人は先月中旬、里親として育てる1歳の男の子の顔や体を踏みつけるなどの暴行を加えた疑いです。広島県こども家庭課によると、2人はことし5月から里親に委託されていて、県が2週間に一度、家庭訪問をしていました