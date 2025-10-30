コメの価格抑制のため放出されて話題になった政府備蓄米。実は不作などの非常時に備えた米の備蓄は、奈良時代にも行われていた。奈良国立博物館（奈良市）で１０日まで開催中の「第７７回正倉院展」（特別協力・読売新聞社）で展示されている「正倉院古文書正集（しょうそういんこもんじょせいしゅう）第十三巻（和泉（いずみ）監正税帳（げんしょうぜいちょう））」に、当時の〈備蓄米〉に関する記録を見ることができる。（吉