韓国の人気グループ・ＥＸＯ（エクソ）が２７日、グループ名義での再始動を予告するも、チェン、ベクヒョン、シウミン（以下、ＣＢＸ）の不参加が判明。その後、ＥＸＯの所属事務所・ＳＭエンターテインメント（以下、ＳＭ）とＣＢＸが訴訟内容に関するコメントを発表し、両者の意見が平行線をたどっていると３０日、現地メディアのＯＳＥＮなどが報じた。ＣＢＸとＳＭは２０２３年、契約や金銭問題などをめぐり、双方が訴訟を