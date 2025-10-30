ドナウ川で押船を操縦して平底船を輸送する米軍の兵士たち/ Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）米国は北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の東方に位置するルーマニアから一部部隊を撤退させる。米欧の当局者が２９日に明らかにした。米国防総省は、活動の重点を欧州から本土防衛及び中南米へ移行しようとしている。米欧州アフリカ陸軍によると、米軍は第１０１空挺（くうてい）師団第２歩兵旅団戦闘団を米ケンタッキー