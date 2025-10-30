各地で相次ぐクマ被害を受け、政府は関係閣僚会議の初会合を開き、クマ被害対策の政策パッケージを11月中旬までに取りまとめる考えを明らかにしました。木原官房長官：政府といたしましては、国民の命と暮らしを守るため、追加的緊急的なクマ対策を強化します。木原官房長官は会議の冒頭、「クマと遭遇した際には落ち着いて距離を取るなど、命を守る行動を取るように」と国民に呼びかけました。その上で、生活圏でも猟銃を使用でき