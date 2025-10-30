日本各地でクマによる被害が相次いでいることを受け、イギリス政府は日本を訪れる人に対し、注意を呼びかけました。イギリス政府は、ホームページの日本に関する安全情報ページで「クマの目撃や被害が山岳地帯や森林地帯に加え、人口密集地の近くでも増加している」と指摘し、注意を呼びかけました。そのうえで、旅行をする場合は、クマが目撃されている地域では一人で出歩くことを避け、食べ残しを含むごみはすべて持ち帰るなど予