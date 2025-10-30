日本ハムからドラフト３位指名された大塚瑠晏内野手（２２）＝東海大＝が３０日、神奈川県平塚市の同大野球部グラウンドで大渕スカウト部長、伊藤スカウトの指名あいさつを受けた。高い守備力で大学日本代表でもレギュラーの世代ナンバーワン遊撃手は「これからまたさらに頑張らないといけない」と気を引き締めた。まず目を引くのはきりりとした端正な顔立ち。印象を問われた大渕部長も開口一番「イケメンですね」と感心した。