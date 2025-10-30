自転車トラック種目の２０２５年ＵＣＩトラック世界選手権大会（チリ・サンティアゴ）の女子ケイリンで２連覇、同スプリントでも銀メダルに輝いた佐藤水菜（２６＝神奈川）が３０日に帰国し、東京都内で記者会見に臨んだ。「メダルを取れると思っていなかったので本当にうれしい」と振り返った。目指すのは２０２８年ロサンゼルス五輪での金メダルだ。佐藤に浮かれた様子はなく「五輪後の世界選手権はメダルが取りやすいと考え