【モデルプレス＝2025/10/30】タレントのギャル曽根が30日、TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）に生出演。涙を拭う場面があった。【写真】生放送中に悔し涙見せた39歳タレント◆ギャル曽根「味覚王」連勝ストップこの日、番組では目隠ししたまま味を当てる恒例企画「味覚王」のふりかけ編を実施した。これまでに挑戦した寿司・カップヌードル・焼肉・焼き鳥編でパーフェクトを出して4連勝して