アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は30日、韓国で貿易摩擦の解消に向けて約1時間40分にわたって会談し、両首脳は対中関税の引き下げや、レアアース規制の延期などで合意しました。トランプ大統領：米中は今後長きにわたって良い関係を築いていくでしょう。ありがとう。第2次トランプ政権では初めてとなるトランプ大統領と習近平国家主席の直接会談は、韓国で約1時間40分にわたって行われました。トランプ氏は会談後