「Z」シリーズ最大排気量モデルカワサキは2025年10月29日から11月9日にかけて東京ビッグサイトで催されている「Japan Mobility Show 2025」において、新型ネイキッドモデル「Z1100 SE」を日本初公開しました。同モデルには、排気量1099ccの直列4気筒エンジンが搭載されており、最高出力100kW（136PS）／9000rpm、最大トルク11.5kgf・m／7600rpmを発揮します。吸気ポートの最適化や排気量を増加させたことにより、低中速域での