京都市はこのほど、市内１３大学の学生による「ＫＹＯＴＯ駅ナカアートプロジェクト２０２５」を１１月２０日から開催することを発表した。地下鉄１１駅を大学生がアートで彩る。同プロジェクトは、京都の地下鉄を魅力的なものとして活性化するとともに、「大学のまち京都」で学ぶ学生たちのアートを展示することで「文化芸術都市京都」確立を目指す。実施される駅は北大路、今出川、六地蔵、烏丸御池、松ケ崎、九条、五条、国