【1/24 FD3S RX-7 ’02 エアサスカスタム(マツダ)】 【1/24 BNR32 スカイラインGT-R 釻89 エアサスカスタム（ニッサン）】 2026年2月 発売予定 価格：各4,620円 青島文化教材社は、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ’02 エアサスカスタム(マツダ)」、「1/24 BNR32 スカイラインGT-R 釻89 エアサスカスタム（ニッサン）」を2026年2月に発売する。価格は各4,620