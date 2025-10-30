ホットパレットが展開するペッパーランチは、『沸騰ぐつぐつ焼カレー』を11月5日より一部店舗にてグランドメニューに追加し販売する。【写真】お肉がゴロゴロ…『沸騰ぐつぐつ焼カレー（ステーキ）』辛さは普通・中辛・大辛の3段階。肉はサッパリとした味付けに肉々しい食感が楽しめるチキン、焼くことで旨味の出るビーフ、ごちそう感が楽しめる牛ステーキ、一定数のファンからの人気を誇る牛タンの4種類から好きなものを選