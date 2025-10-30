◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ6-1ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手とワールドシリーズ2戦5打数無安打で抑えたブルージェイズのトレイ・イェサベージ投手が試合後会見に出席し、大谷選手との対戦を振り返りました。ワールドシリーズで初対戦となる初戦では大谷選手に、空振り三振とファーストゴロに打ち取り、2戦目の対戦となるこの日は第1打席ピッチャーゴロで仕留めると、第2打席は大谷