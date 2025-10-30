阪神の楠本泰史外野手（３０）が３０日、球団から来季の契約を結ばないことを通告された。「急な話だったので、正直頭の整理が追いついていないです」と率直な思いを語った。楠本は昨オフにＤｅＮＡを戦力外となり、阪神に加入。左の代打として期待された中、なかなか力を発揮できず。ファームでは打率３割超えと数字を残したが、１軍で１６試合の出場。打率・１３３、１打点に終わっていた。今シリーズも出場４０人枠から外