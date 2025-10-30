私はチヒロ。娘のシズカ（5歳）を育てています。今日は習い事で一緒のカスミさん・マオちゃん（5歳）親子とファミレスに行きました。しかしマオちゃんがお子様ランチを半分も残しているのに、カスミさんは平然と「ごちそうさま」をさせました。私にとっては許されないこと。シズカが驚いて「悪い子だよね？」と言ったので、私ははっきり「うん、残したら悪い子だよ」と伝えたのでした。カスミさんは私が最も軽蔑する、ご飯を平気で