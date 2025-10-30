¡ÖÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤´É×ÉØ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡×ºÆº§È¯É½¤«¤é6Ç¯...¡£²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎµÆÃÓÅí»Ò(57)¤¬9ºÐÇ¯¾åÉ×¤È¤Î´é½Ð¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö½©¤ÎÍÛ¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±àÍ·²ñ¡£¤ª¾·¤­¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÀÖºä¸æ±ñ¤Ç10·î28Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±àÍ·²ñ¤ËÉ×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2019Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿¡¢ÅìµþÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê´±Î½¡¢¿·¸¶¹ÀÏ¯¤µ¤ó(66)¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·