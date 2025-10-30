?ÀÄ¤ÎÈëÌ©?¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¹ÛÀÐ·ÏVTuber¤Î²ÖÌ¶Îé¤Û¤Î¤á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£?ÀÄ?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀ¸Å¤ÎÀÎ¤«¤é?ÀÄ?¤Î´éÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¹ÛÊª?¥¢¥º¥é¥¤¥È?¤È?¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê?¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÀÄ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¹ÛÊª¤Ï¼Â¤Ï2¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¿§Ì£¤¬°ã¤¦¤É¤Á¤é¤â¹â²Á¤Ç¡¢²è²È¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤·¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£?¥¢¥º¥é¥¤¥È?¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ1600Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Èø·Á¸÷ÎÖ¤Î¹ñÊõ¡Ö±í»Ò²Ö¿ÞÖ¢É÷¡×¡Ê¤«