きょう未明、山形県新庄市の県道で４０代の男性が乗用車にはねられました。 【写真を見る】県道で40代男性が乗用車にはねられ死亡死因は外傷性くも膜下出血事故当時は濃い霧（山形・新庄市） 男性は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、事故からおよそ１時間後、死亡が確認されました。 この事故は、きょう午前１時１５分ごろ、新庄市福田の県道で普通乗用車と、道路上にいた歩行者が衝突したものです。 乗用車を運転