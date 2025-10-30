29日夜、広島市安佐南区の交差点で、大学生の女性が車にはねられ、意識不明の重体です。事故があったのは広島市安佐南区伴東の県道です。消防によると、29日午後10時50分ごろ、乗用車を運転していた65歳の女性から、「人をひいてしまった。車の下敷きになっている」と通報がありました。警察によると交差点を右折していた乗用車が、横断していた女性をはねたということです。はねられたのは近くに住む21歳の大学生で、病院に運ばれ