お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（54）が30日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。最近の自身の仕事ぶりについて明かす場面があった。この日、番組ではイベント終了後の女優の鈴木京香を取材。トップ女優として走り続ける中、23年春に体調を崩して仕事を全て降板。鈴木はそれまでは「お仕事は“迷ったらやる”というモットーでやっていたらちょっと忙しすぎたっていうのがあったりして、