「オープンマリッジ」宣言で話題となったYouTuberヒカル（34）の妻で実業家の進撃のノア（30）が、29日、Instagramのストーリーズを更新。「最高の旦那です」とコメントし、ヒカルと映る動画を公開した。【映像】ヒカル＆進撃のノアのラブラブショット（複数カット）5月31日に結婚が明らかになったヒカルとノア。ノアはその後、夫婦そろって両親に結婚報告をしたことや、デート中に見つめ合っている写真など、仲睦まじい様子を