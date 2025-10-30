【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、大統領専用機内で記者団に、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談でレアアース（希土類）に関する全ての問題は「解決した」と述べた。トランプ氏によると、中国によるレアアースの輸出規制強化の適用は延期される。