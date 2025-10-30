タレントの鈴木奈々（37）が自身のインスタグラムを更新。父の姿を披露した。鈴木は「お父さんとオシャレな家具屋さんに行ってきたよー！お父さんオシャレな椅子気に入ってました家具屋さんって楽しいなぁー」とつづり、椅子に座る父の写真を投稿。「うちのお父さんは59歳です来年還暦だー」と続けた。この投稿にファンからは「パパさん若いよね」「お父さんイケメンじゃん」「お父さん素敵すぎます！」などの声が寄せ