歌手の木村カエラ（41）が、今ハマっているという手編み作品を披露し、夫の永山瑛太（42）がリアクションしている。【映像】木村カエラと永山瑛太との夫婦ショット&手編み作品（複数カット）2010年に永山と結婚した木村。永山は2024年10月27日に更新したInstagramで貴重な夫婦ショットを披露しており、多くの反響が寄せられていた。また、木村はきのこ柄のバブーシュカやニット帽など、手編みの作品をInstagramで公開して