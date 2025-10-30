プロ野球・阪神は30日、楠本泰史選手に対して来季の契約を結ばないことを発表しました。2017年ドラフト8位で東北福祉大からDeNAに入団した楠本選手。初年度から56試合に出場するなど活躍を見せると、翌年からは5年連続で本塁打を放ちました。2022年からは2年連続でキャリアハイとなる94試合に出場。しかし2024年には18試合と出場数が激減し、オフに戦力外通告を受けました。30歳・8年目を迎える今季は、新天地となる阪神に移籍。し