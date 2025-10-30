楽天グループ(以下、「楽天」)は10月29日、台湾クリエイティブ・コンテンツ・エイジェンシー(以下、「TAICCA」)およびContents Lab. Blue TOKYO(以下、「CLB」)と共同で主催する、台湾クリエイターを対象とした縦読みフルカラーコミックコンテスト「2025 国際縦読みコミックコンテスト」の受賞作品を発表。同日には授賞式も行われた。今回、金賞の該当作品はなく、銀賞には「地獄有事(地獄で何かが起こっている)」(作者：金勻