阪神との日本シリーズ第4戦に先発したソフトバンクの大津亮介（26）が5回3安打無失点の好投。日本一に王手をかけたチームの勝利に貢献した。ソフトバンクが阪神・大山悠輔を“丸裸”にして「H」阻止、逆シリーズ男にする秘策バットと足も光った。三回、大舞台で迎えたプロ初打席で、50メートル5秒8の快足を飛ばして遊撃内野安打。五回には1死から冷静に四球を選び、追加点となる柳町の犠飛に打線をつなげた。「いい意味で緊張