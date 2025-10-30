「一番の魅力は瞬発力ですね」阪神・才木浩人を待ち受けるメジャーの“時間制限”…OB指摘「長所がアダになりかねない」今季、「40本塁打、100打点」をクリアした阪神の佐藤輝明（26）をこう評するのは、ソフトバンクの柳田悠岐（37）。2023年1月、共に自主トレを行った“師匠”は今のサトテルについて、こう続ける。「パワーじゃなく瞬発力？瞬発力もパワーなんです。ゼロの状態から一瞬でどれだけ大きな力を出せるか。彼はそ