11月1日にスタートするお笑いコンビ「ダウンタウン」の新配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」。公式?には、FUJIWARA藤本敏史（54）、とろサーモン久保田かずのぶ（46）、歌手の清春（57）、「みちょぱ」こと池田美優（27）など収録に参加した芸人やタレントが続々とコメントを寄せている。