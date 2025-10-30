おととし、佐久市で８５歳の男性を車ではね、その後、山中に遺棄して殺害された事件の裁判員裁判で、長野地方裁判所は30日、被告の男に対し懲役12年の実刑判決を言い渡しました。殺人などの罪に問われているのは佐久市の無職、佐藤英伸被告（34）です。起訴状などによりますと佐藤被告は2023年12月10日、長野県佐久市の県道で当時85歳の男性を車ではね逃走。その後すぐに現場に戻るも事故を隠ぺいするため男性を車に乗せて長野県長