【芸能界クロスロード】今年のNHK「紅白歌合戦」の目玉は今田美桜vs綾瀬はるか「好感度女優」の新旧対決秋ドラマはテレビ朝日系の「緊急取調室」と「相棒Season24」が2桁の視聴率で安定した人気を維持。期待された沢口靖子の「絶対零度」（フジテレビ系）は3話が世帯視聴率5.5％にダウン。同シリーズで上戸彩、沢村一樹が築いてきた2桁の視聴率を維持するのが難しくなった。このままいけば“月9”歴代ワースト記録更新もある。