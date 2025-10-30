物価高騰のあおりを受けて、マンション居住者が支払う修繕積立金も値上がりしている。維新「副首都構想」で東京の“地盤沈下”が深刻化の可能性…都心のマンション神話は崩壊か？LIFULL HOME'sの調査によると、築11年から20年の物件では、2010年と比べて25年には月額で3881円から5023円上昇しており、増額傾向が鮮明だ。管理費と合わせれば、年間で10万円以上の負担増となることも珍しくない。電気光熱費も含め、年金生活者