ショートドラマ「極悪インフルエンサーに制裁を」（BUMP）の敵役で話題になっているのが、ゆいかれん（28）だ。2023年に宝塚歌劇団、月組の娘役を卒業して3年目の現在地を語った。女優・春風ひとみさん 子役と宝塚、2度もやめるきっかけになった宇野重吉さんとの大切な一枚──宝塚を卒業して3年目、変化は？「以前卒業後にドラマのお仕事をさせていただいたスタッフさんたちから仕事がいただけるようになりました。徐々にご縁