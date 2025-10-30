【大人気連載プレイバック】#46【西村氏コラム】ロッテ監督就任直後に打撃ケージで落合さんと交わした昔話日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は元ロッテ監督の故・稲尾和久氏について綴られた元ロッテ西村徳文氏に