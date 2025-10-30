２８日、迅速な通関確保のため、第８回輸入博の展示品を現場で検査する上海税関職員。（上海＝新華社配信）【新華社上海10月30日】中国上海税関は28日、第8回中国国際輸入博覧会に出展される展示品4.7トン計12ロットが同日、上海呉淞口岸（通関地）に到着したと明らかにした。複数ロットに分かれて到着した展示品は、南アフリカのワインや茶葉、ドライフルーツ、ニュージーランドのジュースや蜂蜜、飲料水などを含む。２８日、南