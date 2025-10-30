【新華社貴陽10月30日】中国貴州省遵義市綏陽（すいよう）県の双河洞国家地質公園でこのほど、第24回双河洞国際洞窟科学調査の成果発表会が開かれた。今回の調査で新たにジャイアントパンダ6体分の化石が見つかり、発見数は計52体に上ったことが明らかとなった。双河洞は世界で最も多くのパンダ化石が確認された場所とされる。双河洞で発掘された四肢骨や頭骨などの大量の化石は、パンダの進化に伴う体重変化を推測する手がか