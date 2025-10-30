日本陸連は３０日、日本選手権１万メートルが、来年１２月５日に東京・世田谷区立総合運動場陸上競技場で行われることを発表した。会場はトラックと観客席の距離が近く、観客は選手のすぐそばで応援でき、一体感のある雰囲気と迫力のあるレース観戦が可能となる。アクセスの良さと観戦環境を生かし、選手と会場を埋め尽くす観客が一体となり、観客の声援が選手のパフォーマンスを後押しする競技会を目指すという。今年４月に