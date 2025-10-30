女優の黒柳徹子（92）が30日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）で、ゲスト出演した俳優・竹野内豊（54）に驚く場面があった。竹野内に対し、黒柳は「アナタが今とっても気になる方が、パンツェッタ・ジローラモさんなんですけど、どうして！？それは」と驚がく。竹野内は「まああの、コメ問題ですとか、自分自身が気になって、インターネットとかで動画を見たりしてた」と明かし、「その時にジローラモさんが