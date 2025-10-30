◇スコットランド・プレミアリーグセルティック4―0フォルカーク（2025年10月29日英国・グラスゴー）セルティックのFW前田大然（28）が公式戦4試合ぶりの復帰を果たした。腰と太腿裏の問題で公式戦3試合を欠場していたが、ホームのフォルカーク戦でベンチ入り。3―0の後半21分から4試合ぶりの出場した。MF旗手怜央（27）は後半32分から出場。試合は4―0で勝った。FW山田新（25）とDF稲村隼翔（23）はベンチを外れた。前